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Радимов: «Встреча «Динамо» и «Оренбурга» может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Динамо» Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Оренбургом» в рамках 15-го тура РПЛ.

«Оренбург» лихорадит, «Оренбургу надо набирать очки. А это сложно после прошлого сезона, потому что соперники начали подстраиваться под них, поняли, как они играют. Вроде, пришел новый тренер, был какой-то всплеск. Но сейчас все встало на свои места, и очки даются со скрипом. Но «Оренбург» просто так не отдаст матч «Динамо». А зная, как команды играют в обороне, эта встреча может изобиловать таким количеством голов, что побьет все рекорды», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Матч между «Динамо» и «Оренбургом» состоится в воскресенье, 12 октября, на «ВТБ Арене» в Москве. Начало — в 16.30 по московскому времени.

На данный момент московская команда идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка за 14 матчей. «Оренбург» располагается на 13-й строчке с 13 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-vstrecha-dinamo-i-orenburga-mozhet-izobilovat-takim-kolichestvom-golov-chto-pob-et-vse-rekordy/
Владислав Радимов
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ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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