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Сегодня, 09:46

Тихонов считает, что «Сочи» может забить 2-3 гола «Рубину»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином».

«У «Сочи» наконец-то случаются хоть какие-то успехи, в последних играх южане неплохо забивают и вполне способны показать конкурентный матч с «Рубином». Конечно, оборона у «Сочи» по-прежнему оставляет желать лучшего. Не исключено, что они пропустят уже в начале первого тайма, и только после этого проснутся, начнут сами создавать моменты. Учитывая результаты матча с «Динамо», хозяева вполне могут забить два-три гола, если будут достаточно сконцентрированы на результате и не будут поддаваться эмоциям», — приводит слова Тихонова Metaratings.ru.

После 14 туров «Сочи» занимает 16-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков. «Рубин» — 10-й (19 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-scitaet-cto-soci-mozet-zabit-2-3-gola-rubinu/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Сочи
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РПЛ: «Спартак» — «Ростов», «Динамо» — «Оренбург» и другие матчи 15-го тура
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
4
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
5
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
6
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
7
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 3 : 1
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 1 : 1
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 2 : 1
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 1 : 1
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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