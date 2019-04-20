Радимов рад возвращению Талалаева на ТВ. Тренер принял "Химки" 10 апреля

Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рад возвращению Андрея Талалаева на телевидение. Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.
Талалаев ранее тренировал армянский "Пюник". 9 апреля 2019-го покинул команду, а 10 апреля возглавил "Химки".
– Ура! Он вернулся, – написал в Твиттере Радимов.
Талалаев работает экспертом телеканала "Матч Премьер" на встрече "Локомотив" – ЦСКА.
В 2016 году между Радимов и Талалаев "подкалывали" друг друга через СМИ.
Ура! Он вернулся 😂👍💪 pic.twitter.com/spv0BvQMEd– Владислав Радимов (@radimov02) 20 апреля 2019 г.
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