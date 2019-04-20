20:27 | Футбол — РПЛ

Радимов рад возвращению Талалаева на ТВ. Тренер принял "Химки" 10 апреля

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Главный тренер "Зенита-2" Владислав Радимов рад возвращению Андрея Талалаева на телевидение. Об этом 43-летний российский специалист написал в своем Твиттере.

Талалаев ранее тренировал армянский "Пюник". 9 апреля 2019-го покинул команду, а 10 апреля возглавил "Химки".

– Ура! Он вернулся, – написал в Твиттере Радимов.

Талалаев работает экспертом телеканала "Матч Премьер" на встрече "Локомотив"ЦСКА.

В 2016 году между Радимов и Талалаев "подкалывали" друг друга через СМИ.

 

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