Радимов: «Желаю Хазову удачи в «Пари НН», хочу, чтобы у него получилось»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов пожелал удачи Антону Хазову, который стал исполняющим обязанности главного тренера «Пари НН» после отставки Сергея Юрана.

«Я думаю, что Хазов, который мне, кстати, очень импонирует, я знаю его лично, немаловажную роль играл в этом штабе. К нему футболисты, я знаю, относятся очень хорошо, а какой тренер будет из него — вот как раз очень хорошие шансы проявить себя. Он абсолютно адекватный человек, я думаю, что это поможет Нижнему. Хотя по календарю, конечно же, очень сложно будет сейчас. По крайней мере, не попасть стыки, потому что снизу тоже поджимают. И ключевых матчей предостаточно. Но я желаю Хазову удачи, хочу, чтобы у него получилось», — приводит «РБ Спорт» слова Радиомва.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах. В следующем, 27-м туре нижегородцы сыграют дома против «Спартака».