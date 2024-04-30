Владислав Радимов: «Саботаж Юрана повлиял на руководство «Пари НН»

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов поделился мнением о причинах отставки Сергея Юрана с поста главного тренера «Пари НН».

«Уход Севикяна, травма Майга, плюс еще дисквалификация Гоцука очень повлияли на игру «Пари НН». Мы помним, что забить ворота Нижнего было практически невозможно, а здесь они пропускают и уже не находят сил сравнять, а просто разваливаются. Я не могу сказать, что у Нижнего подбор игроков хуже, чем у Самары, или у Ростова. Даже с учетом ухода Севикяна и травмы Майги есть хорошие исполнители. Кучаев разве плохой футболист? Или Марадишвили?

Именно, крепкие, нормальные футболисты. Другое дело, что, повторюсь, они пропускают голы и психологически разваливаются. Вот что непонятно. И Юрану, к сожалению, просто не вылезти было из этого. Еще проблема с прессой, где Юран начал саботировать флеш-интервью. Он, конечно, имеет на это право, но это все для руководства, мне кажется, было сигналом», — приводит «РБ Спорт» слова Радимова.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. 29 апреля 2024 года нижегородский клуб объявил об увольнении 54-летнего специалиста.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 28 очками в 26 матчах.