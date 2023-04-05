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Радич — о возможной отставке Йокановича: «В России быстро меняют тренеров, хотя эта работа должна быть защищенной»

Алина Савинова
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Футбольный агент Деян Радич высказался о будущем главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Славиша — тренер высокого уровня. При этом не так давно работает с командой. В России часто быстро меняют тренеров, хотя эта работа должна быть более защищенной. Важно, чтобы у тренеров было больше времени для реализации идей и планов. Резких движений не должно быть. Славиша приехал, создает команду, это не быстрый процесс. Я не удивлюсь, если «Динамо» вдруг решится на резкие перестановки. Это не редкое явление. Но правильно ли это — другой вопрос. Нужно знать ситуацию изнутри. Тренерам нужно доверять на долгой дистанции. Йоканович — квалифицированный тренер, не сомневаюсь», — приводит «РБ Спорт» слова Радича.

4 апреля «Динамо» уступило «Акрону» в полуфинальном матче Пути регионов FONBET Кубка России (0:0, пенальти — 1:4) и покинуло турнир.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/deyan-radich-uhod-jokanovicha-v-rossii-by-stro-menyayut-trenerov-hotya-e-ta-rabota-dolzhna-by-t-zashhishhennoj/
Деян Радич
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

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