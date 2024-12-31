Радченко: «Вряд ли «Зенит» хочет расстаться с Клаудиньо»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос, стоит ли петербуржцам рассмотреть вариант с продажей Клаудиньо в зимнее трансферное окно.

— С Клаудиньо не так давно продлили контракт, — сказал Радченко «РБ Спорт». — Сейчас не тот момент, чтобы искать для него новую команду. «Зенит» рассчитывает на Клаудиньо, он один из ключевых футболистов команды. Да, первую часть чемпионата Клаудиньо провел не так ярко, но все знают, на что способен бразилец. «Зенит» не будет искать замену Клаудиньо. Если поступит хорошее предложение по нему, это нормальная ситуация. Вряд ли «Зенит» хочет с ним расставаться.

— С чем связан такой не очень яркий отрезок Клаудиньо?

— Другие команды РПЛ знают, в чем сила «Зенита». С Венделом и Клаудиньо стали внимательнее играть, где-то жестко. Здесь должен разбираться тренерский штаб. Уверен, что мастера такого класса еще себя покажут.

В нынешнем сезоне Клаудиньо провел 19 матчей за «Зенит», забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.