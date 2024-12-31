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Сегодня, 19:05

Кузьмичев: «Из-за регламента ФИФА клубы теряют больше, чем агенты»

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Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев высказался об агентском регламенте ФИФА.

«Я сторонник того, чтобы не было искусственных ограничений по заработку. Иначе кейсы, которые стоят дороже, чем прописано в регламенте, обходятся подписным бонусом тех же игроков. Зато клубам подписание обходится на 40 процентов дороже, потому что налогообложение другое. В итоге клубы теряют больше денег, чем агент, потому что посредник приходит с определенным кейсом, за который он хочет получить «итого». Если регламент не позволяет ему получить деньги, то находятся решения. Условно, увеличивается подписной бонус игрока. Ну, хотите платить больше денег — платите», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В январе ФИФА ввела новый агентский регламент, согласно которому агенты клуба-продавца теперь могут получать лишь до 10 процентов от трансферной компенсации за переход футболиста; агенты клуба-покупателя могут получать до 3 процентов от годовой зарплаты новичка; а агенты самих футболистов могут получать до тех же 3 процентов от годовой зарплаты клиента.

Источник: «РБ Спорт»
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
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Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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