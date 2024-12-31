Кузьмичев: «Из-за регламента ФИФА клубы теряют больше, чем агенты»

Известный российский функционер и агент Владимир Кузьмичев высказался об агентском регламенте ФИФА.

«Я сторонник того, чтобы не было искусственных ограничений по заработку. Иначе кейсы, которые стоят дороже, чем прописано в регламенте, обходятся подписным бонусом тех же игроков. Зато клубам подписание обходится на 40 процентов дороже, потому что налогообложение другое. В итоге клубы теряют больше денег, чем агент, потому что посредник приходит с определенным кейсом, за который он хочет получить «итого». Если регламент не позволяет ему получить деньги, то находятся решения. Условно, увеличивается подписной бонус игрока. Ну, хотите платить больше денег — платите», — сказал Кузьмичев «РБ Спорт».

В январе ФИФА ввела новый агентский регламент, согласно которому агенты клуба-продавца теперь могут получать лишь до 10 процентов от трансферной компенсации за переход футболиста; агенты клуба-покупателя могут получать до 3 процентов от годовой зарплаты новичка; а агенты самих футболистов могут получать до тех же 3 процентов от годовой зарплаты клиента.