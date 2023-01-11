Радченко: «Бразильцы приедут в «Зенит», а потом уйдут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что трансферная политика питерского клуба может плохо повлиять на развитие российских игроков.

«В последние годы все говорят, что у нас слишком много иностранцев и это закрывает путь молодым футболистам. Если команда ставит задачи более высокого уровня — выиграть чемпионат, то такая массовая покупка понятна. Бразильцы приедут, а потом уедут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться. Сейчас очень удобный момент, чтобы уделить внимание молодежи, ведь у нас нет еврокубков. Можно все переосмыслить и постараться развить наших воспитанников. У нас очень много талантливых игроков, их можно развивать в главной команде и в «Зените-2», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

10 января петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.