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Сегодня, 14:05

Радченко: «Бразильцы приедут в «Зенит», а потом уйдут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что трансферная политика питерского клуба может плохо повлиять на развитие российских игроков.

«В последние годы все говорят, что у нас слишком много иностранцев и это закрывает путь молодым футболистам. Если команда ставит задачи более высокого уровня — выиграть чемпионат, то такая массовая покупка понятна. Бразильцы приедут, а потом уедут, из-за этого не все наши молодые футболисты смогут развиваться. Сейчас очень удобный момент, чтобы уделить внимание молодежи, ведь у нас нет еврокубков. Можно все переосмыслить и постараться развить наших воспитанников. У нас очень много талантливых игроков, их можно развивать в главной команде и в «Зените-2», — приводит слова Радченко Metaratings.ru.

10 января петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос.

«Зенит» возглавляет турнирную таблице чемпионата России, набрав 42 очка за 17 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-brazilcy-priedut-v-zenit-potom-uedut-iz-za-etogo-ne-vse-nashi-igroki-mogut-razvivatsya-219055/
Дмитрий Радченко
РПЛ
ФК Зенит
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
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