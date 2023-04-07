Радченко: «У «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы сыграют против «Локомотива».

«И «Локомотив», и «Зенит» подходят к игре в хорошей форме. По поводу состояния петербуржцев были какие-то сомнения, но они выиграли последний матч. Железнодорожники также выигрывают постоянно в последнее время. Фаворит в этой встрече «Зенит», как и всегда. Но у «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки. Не сказал бы, что если сине-бело-голубые потеряют очки, то борьба за чемпионство вернется. Не думаю, что этот матч будет результативным, но голы обязательно будут. «Зенит» победит со счетом 2:1», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.