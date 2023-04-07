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Радченко: «У «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России, в котором петербуржцы сыграют против «Локомотива».

«И «Локомотив», и «Зенит» подходят к игре в хорошей форме. По поводу состояния петербуржцев были какие-то сомнения, но они выиграли последний матч. Железнодорожники также выигрывают постоянно в последнее время. Фаворит в этой встрече «Зенит», как и всегда. Но у «Локомотива» есть хорошие шансы забрать очки. Не сказал бы, что если сине-бело-голубые потеряют очки, то борьба за чемпионство вернется. Не думаю, что этот матч будет результативным, но голы обязательно будут. «Зенит» победит со счетом 2:1», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 9 апреля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-zenit-favorit-v-matche-s-lokomotivom-no-u-moskvichei-est-khoroshie-shansy-zabrat-ochki-241511/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

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И К Ж
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Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
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