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Сегодня, 12:44

Радченко назвал преимущество «Зенита» в матче против «Локомотива»

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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ.

«Когда «Зенит» играет у себя дома, то любой команде с ним тяжело играть. Но еще в прошлом сезоне мы видели, что «Локомотив» способен создать немало хлопот команде Семака. Галактионов прекрасно знает, как играть с «Зенитом», а его команда очень хорошо начала в этом сезоне, что для многих было неожиданно, поэтому игра будет крайне непростой. Но стоит отметить, что последняя пауза на сборные не пошла им на пользу, что подчеркнула внезапная осечка с «Химками». «Зенит» же, наоборот, воспользовался этой паузой и сделал коррективы. Так что это может стать небольшим, но преимуществом «Зенита» в игре с «Локомотивом», — сказал Радченко «СЭ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России с 27 очками. «Зенит» с 29 очками располагается на второй строчке.

Денис Сафронов

Дмитрий Радченко
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
9
 Ростов 13 3 4 6 16-24 13
10
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
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30 тур
26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 1 : 1
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 0 : 0
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 2 : 3
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 10 1 3
Райан Сенхаджи

Райан Сенхаджи

Факел

 8 1 2
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