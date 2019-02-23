Рабиу перешел из "Анжи" в "Крылья Советов"

Полузащитник Мохаммед Рабиу продолжит карьеру в "Крыльях Советов", сообщает официальный сайт клуба. 29-летний ганец будет выступать в самарской команде под номером 13 и в ближайшее время прибудет в расположение "Крыльев" в Белек.

Рабиу заменит в составе Срджана Мияйловича, который получил травму. Серб был исключен из заявки "Крыльев" и покинул расположение команды.

Сезон-2018/19 Рабиу начал в составе "Анжи", проведя 11 матчей в чемпионате России и 1 - в Кубке страны.

Также игрок защищал цвета "Эвиана" и краснодарской "Кубани", а с 2011 по 2015 год провел 31 матч в составе сборной Ганы и принял участие в ЧМ-2014.

Ранее "Крылья" объявляли, что завершили зимнюю трансферную кампанию.

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