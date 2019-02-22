17:11 | Футбол — РПЛ

"Крылья" завершили зимнюю трансферную кампанию

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"Крылья Советов" завершили трансферную кампанию в зимнее окно, сообщает официальный сайт клуба. В январе и феврале к самарцам присоединились Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе

Покинули клуб Жозе Надсон, Евгений Башкиров, Олег Ланин, Алан Чочиев, Йоан Молло и Александр Соболев

Кроме того, капитан команды Сергей Корниленко продлил контракт с самарцами.

В таблице РПЛ "Крылья Советов" занимают 13-е место с 17 очками.

Таблица переходов РПЛ

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?16932

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