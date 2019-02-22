"Крылья" завершили зимнюю трансферную кампанию

"Крылья Советов" завершили трансферную кампанию в зимнее окно, сообщает официальный сайт клуба. В январе и феврале к самарцам присоединились Александр Самедов, Роман Шишкин, Максим Карпов, Антон Зиньковский, Артем Тимофеев и Джано Ананидзе.

Покинули клуб Жозе Надсон, Евгений Башкиров, Олег Ланин, Алан Чочиев, Йоан Молло и Александр Соболев.

Кроме того, капитан команды Сергей Корниленко продлил контракт с самарцами.

В таблице РПЛ "Крылья Советов" занимают 13-е место с 17 очками.

Таблица переходов РПЛ