Пятибратов выбрал Глушенкова лучшим футболистом года

«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов поставил на первое место нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Также в его пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов («Краснодар» / «ПСЖ»), Манфред Угальде («Спартак»).