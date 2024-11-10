Пятибратов назвал причину поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал игру своих подопечных в матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

«Результат расстроил. Думаю, что не «Локомотив» выиграл, а «Факел» проиграл. Они — хорошая и мастеровитая команда, которая умеет реализовывать свои моменты. И если в первом тайме у них было преимущество, то во втором мы полностью забрали мяч и инициативу. Мы играли достойно и старались играть в комбинационный футбол. Если брать глобально, мы провели нормальный матч и не должны были проиграть», — цитирует Пятибратова «Газета.Ru».

Железнодорожники занимают вторую строчку турнирной таблицы, воронежцы — на 14-м месте.