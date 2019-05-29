15:47 | Футбол — РПЛ

Пять игроков покинули "Енисей"

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Пять футболистов покинули "Енисей" в связи с истечением срока арендных соглашений, сообщает официальный сайт клуба. Это защитник Алексей Грицаенко, хавбек Александр Зотов, форвард Александр Соболев, а также защитники Али Гаджибеков и Олег Данченко.

Мы благодарим футболистов за профессионализм и желаем успехов в дальнейшей карьере! - говорится на сайте "Енисея".

В минувшем сезоне Грицаенко провел 18 матчей за "Енисей" во всех турнирах, Зотов - 27 игр (1 гол и 4 результативные передачи), Соболев - 23 встречи (5 голов и 2 результативные передачи), Гаджибеков - 20 матчей (1 гол), Данченко - 11 матчей. 

"Енисей" занял последнее место в РПЛ-2018/19 и вылетел в первый дивизион.

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Дополнительная информация

https://фк-енисей.рф/2019/05/29/енисей-покинули-пять-футболистов/

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