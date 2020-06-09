«Пусть Шаблий расскажет, сколько игроков «Спартака» подписал через подставное лицо». Алан Агузаров ответил на обвинения

Представитель нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева Алан Агузаров в интервью «СЭ» ответил на критику Вадима Шаблия?.

— В какой-то момент вы и агенту Шаблию дорогу перешли? В интервью «СЭ» он говорил, что Агузаров, мол, переманил полузащитника «Ахмата» Антона Швеца, упоминая возможность попасть в сборную.

— Посмеялся, когда мне скинули выпуск на вашем канале в YouTube с Шаблием. Надо додуматься, чтобы нести такую ахинею. Пускай лучше Вадим расскажет, как строил отношения с футболистами в период работы в «Спартаке» Олега Кононова — что им говорил и скольких людей в тот период подписал под себя через подставного человека.

Я не хочу развивать эту тему и опускаться до его уровня. У Швеца огромный талант и, уверен, большие перспективы, но он не мой клиент и никогда им не был. Никуда я его, конечно же, не переманивал. Весь футбольный мир и так знает, что я достаточно давно оказываю юридическую помощь Станиславу Саламовичу. Это наши с ним личные взаимоотношения, которые никогда не переходили в другую плоскость. Вы же прекрасно знаете Черчесова. В тот день, когда я попросил бы его взять кого-то из своих футболистов, был бы послан далеко и надолго. И не только я, но и любой другой человек, который позволил бы себе подобное. Поэтому априори не могу ни одному футболисту сказать, что работая со мной он окажется хотя бы чуточку ближе к сборной. (Константин Алексеев)

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