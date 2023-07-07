Пуцко рассказал, как в «Балтике» отметили выход в РПЛ
Защитник «Балтики» Александр Пуцко рассказал корреспонденту «СЭ», как команда отпраздновала выход в премьер-лигу.
«Мы очень радовались. Для болельщиков на сцене выступали. Для города — это большое событие. Первый раз за двадцать пять лет. Но сейчас мы уже все забыли и готовимся к премьер-лиге», — сказал Пуцко «СЭ».
В первом туре нового сезона чемпионата России «Балтика» сыграет против «Сочи». Матч пройдет 23 июля и начнется в 20.00 по московскому времени.
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15
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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