Баринов не стал делать операцию на пальце руки

Агент полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова Павел Банатин заявил, что игрок летом не делал операцию на пальце руки.

«Дима сказал, что не будет делать, оставил все как есть, — цитирует Банатина ТАСС. — Было короткое межсезонье, он решил посвятить его семье, не отвлекаться. Это не мешает, все нормально, никаких ощущений нет. Как-то заросло чуть-чуть, то есть несерьезно все. Он играл в матче без лангетки, так и будет, все нормально. То есть кость срослась, все нормально. В дальнейшем операция не планируется, сейчас все хорошо. Насколько я знаю, операция больше не нужна Дмитрию».

Баринов получил перелом 16 апреля в выездном матче РПЛ против «Оренбурга» (4:1). Он проводил матчи прошлого сезона со специальным бинтом.

26-летний россиянин в сезоне-2022/23 сыграл 34 матча за железнодорожников, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.