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Сегодня, 11:58

Шавло надеется, что Белых поможет «Спартаку» стать чемпионом

Сергей Жуков
Врач-кардиолог, главный врач медицинского центра
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Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал корреспонденту «СЭ» назначение Сергея Белых на пост исполнительного директора красно-белых.

«Если он способствовал тому, что «Авангард» стал чемпионом, наверное, опыт у него имеется. Надеемся, что это качественный человек, который внесет что-то новое и поможет «Спартаку» находиться на вершине. Хоккей и футбол где-то рядом, потому что это спорт. И «Авангард» был чемпионом при нем, и «Спартак» стремится к этому», — сказал Шавло корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Ранее 41-летний менеджер занимал должность генерального директора хоккейного клуба «Авангард».

ФК Спартак (Москва)
Сергей Шавло
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