ПСВ подтвердил переход Хендрикса в «Спартак»

ПСВ на официальном сайте подтвердил переход Йоррита Хендрикса в «Спартак». Отмечается, что хавбек подпишет контракт, когда урегулирует все формальности и пройдет медобследование.

Контракт опорного полузащитника, которому 6 февраля исполнится 26 лет, истекал 30 июня этого года, но красно-белые не стали дожидаться лета, чтобы подписать его бесплатно.

Хендрикс провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.

Для Хендрикса ПСВ сделает исключение и попрощается с игроком до подписания контракта с новым клубом — в среду во время матча с АЗ. Голландец станет гостем YouTube-канала клуба, где попрощается с болельщиками.