В «Оренбурге» рассказали о подготовке к матчу с «Пари НН»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что игроки готовятся по плану к матчу 24-го тура РПЛ с «Пари НН».

«Мы готовимся к матчу с клубом «Пари Нижний Новгород» в штатном режиме. Сейчас ситуация нормальная, такая же, как вчера. Пока никаких изменений нет», — цитирует Андреева ТАСС.

Встреча между командами пройдет 14 апреля. Встреча пройдет в Оренбурге. Начало — в 14.00 мск.