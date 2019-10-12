Прядкин прокомментировал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов

Глава РПЛ Сергей Прядкин высказал отношение к предложению Президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал идею создания единого фонда поддержки спонсорами футбольных клубов.

— Вы знаете, я скажу так: эта тема поднималась, в том числе ведущими клубами РПЛ, — цитируют Прядкина «Известия». — Обсуждалась идея объединить пул спонсоров, чтобы помочь региональным командам. Для них это было бы хорошим подспорьем. Особенно для тех клубов, у которых есть сложности с финансированием. Но там же было еще подмечено, что у компаний, которые финансируют футбол, есть сильные управленцы, с помощью которых растет качество работы клубов в плане отчетов, оценок перспектив развития. Возможно, через эти фонды можно было бы наладить подобную передачу опыта другим командам. Есть над чем подумать. Мы после матча с Шотландией перемолвились по этой теме парой слов с Александром Валерьевичем Дюковым. Он правильно заметил, что этот вопрос надо досконально проработать. Поэтому пока не хочется забегать вперед. Надо подумать, как это всё может выглядеть, обсудить ситуацию с клубами, в которых присутствуют крупные компании, а потом подробно об этом говорить.

Можно решить вопрос через телевизионные пулы. Надо учитывать, что у нас с этим достаточно сложная ситуация, отсутствует конкуренция на телевидении, особенно в Pay TV, да и в открытом эфирном телевидении. Поэтому, возможно, неплохо было бы всё это через контракт завести. Но пока подробно об этом рано говорить. Как только Александр Валерьевич даст команду, мы это обсудим.

Станислав Черчесов — о предложении Владимира Путина создать единый фонд поддержки