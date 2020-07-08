Прядкин поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Президент российской премьер-лиги Сергей Прядкин поздравил руководство, тренерский штаб, игроков и болельщиков «Зенита» с победой в Тинькофф РПЛ.

«Поздравляю болельщиков, руководство, игроков и тренерский штаб «Зенита» с завоеванием шестого чемпионства в российской премьер-лиге! «Зенит» выигрывает титул второй год подряд, и приятно видеть, как развивается команда, — цитирует Прядкина официальный сайт лиги. — Защитить чемпионство всегда сложнее, но главному тренеру Сергею Семаку удалось мотивировать команду и раскрыть потенциал игроков. В этот непростой сезон, прервавшийся из-за пандемии коронавируса, «Зенит» не растерял преимущества, выступил стабильно и показал яркую игру.

Это чемпионство историческое по нескольким причинам. Во-первых, еще никто не выигрывал золотые медали так рано — в 26-м туре. В матче с прямым конкурентом «Краснодаром» «Зенит» показал уверенную игру, встреча получилась по-настоящему чемпионской! Несмотря на поражение краснодарцев, хочу отметить, что матчи этих клубов получаются яркими, эмоциональными, привлекают зарубежную аудиторию — это противостояние уже воспринимается как новая классика российского футбола. Во-вторых, «Зенит» станет первым обладателем нашего нового трофея! Уверен, все чемпионы и болельщики оценят его красоту.

Хочу обратиться ко всем футбольным болельщикам: несмотря на определение чемпиона Тинькофф РПЛ, впереди еще множество интересных матчей, борьба за еврокубковые места, полуфиналы и финал Олимп-Кубка России. Концовка сезона будет непредсказуемой и захватывающей».

«Зенит» занимает первое место в чемпионате, имея в активе 62 очка. Сегодня в матче 27-го тура команда сыграет с «Сочи». Начало в 18.00 по московскому времени.