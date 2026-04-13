«Локомотив» летом может подписать Щетинина из «Ростова»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в московскую команду в летнее трансферное окно.

«Есть обойма футболистов, за которыми мы наблюдаем. Щетинин — один из них. Гипотетически летом он может перейти. Но, реально ли, посмотрим», — сказал Ульянов «СЭ».

Кирилл Щетинин выступал в академии «Локомотива» с октября 2016 по август 2019 года.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за «Ростов» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 2,8 миллиона евро.