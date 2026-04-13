13 апреля, 21:23

«Локомотив» летом может подписать Щетинина из «Ростова»

Артем Бухаев
Корреспондент
Кирилл Щетинин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе полузащитника «Ростова» Кирилла Щетинина в московскую команду в летнее трансферное окно.

«Есть обойма футболистов, за которыми мы наблюдаем. Щетинин — один из них. Гипотетически летом он может перейти. Но, реально ли, посмотрим», — сказал Ульянов «СЭ».

Кирилл Щетинин выступал в академии «Локомотива» с октября 2016 по август 2019 года.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 30 матчах за «Ростов» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 2,8 миллиона евро.

Популярное видео
«Ливерпуль» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Барселона»: Лига чемпионов, ответный матч 1/4 финала, видеообзор
«Акрон» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Сочи»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Пари НН»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Оренбург»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 24-го тура 13 апреля
«Факел» — «Родина»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Краснодара», ЦСКА проиграл «Сочи»: все голы дня
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сокол»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Уфа»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 24-го тура 11 апреля
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Енисей»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Фрайбург» — «Сельта»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Порту» — «Ноттингем Форест»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
«Брага» — «Бетис»: Лига Европы, первый матч 1/4 финала, видеообзор
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 16 5 3 49-17 53
2
 Зенит 24 15 7 2 44-17 52
3
 Локомотив 24 12 9 3 50-33 45
4
 Балтика 24 11 11 2 34-13 44
5
 ЦСКА 24 13 3 8 36-26 42
6
 Спартак 24 12 6 6 38-32 42
7
 Динамо 24 9 7 8 43-35 34
8
 Рубин 24 9 7 8 23-25 34
9
 Ахмат 24 8 7 9 29-31 31
10
 Ростов 24 6 8 10 19-26 26
11
 Динамо Мх 24 5 8 11 15-30 23
12
 Акрон 24 5 7 12 30-43 22
13
 Кр. Советов 24 5 7 12 25-44 22
14
 Пари НН 24 6 3 15 20-39 21
15
 Оренбург 24 4 8 12 24-36 20
16
 Сочи 24 3 3 18 21-53 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.04 19:30 Ростов – Сочи - : -
18.04 12:00 Оренбург – Локомотив - : -
18.04 14:30 Кр. Советов – ЦСКА - : -
18.04 17:00 Рубин – Акрон - : -
18.04 19:30 Пари НН – Динамо - : -
19.04 14:30 Динамо Мх – Зенит - : -
19.04 17:00 Спартак – Ахмат - : -
19.04 19:30 Краснодар – Балтика - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 14
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 12
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 9
Хуан Хосе Касерес
Хуан Хосе Касерес

Динамо

 6
И К Ж
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 21 1 4
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 22 1 2
Виктор Мелехин
Виктор Мелехин

Ростов

 22 1 2
Вся статистика

