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«Пройдет вторая волна коронавируса». Кавазашвили перенес празднование юбилея после совета хирурга Бокерии

08:53
Анзор Кавазашвили. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Анзор Кавазашвили. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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19 июля легендарному вратарю Анзору Кавазашвили исполняется 80 лет. Экс-голкипер «Торпедо», «Спартака» и сборной СССР, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему перенес празднование юбилея на ноябрь.

— Как будете юбилей справлять?

— Хотел в ресторане друзей собрать, человек 80. Но пандемия проклятая все планы порушила. Мой друг юности — Лео Бокерия, великий хирург. Сердце только у него лечу. Прежде чем гостям рассылать приглашения, решил позвонить ему, посоветоваться. Он сказал: «Анзорчик, сейчас не стоит отмечать. Поцелуи, обнималки... Вдруг кто-то заболеет? Не у тебя — но скажут, ты виноват. Лучше на позднюю осень перенести, когда пройдет вторая волна коронавируса».

— Прислушались?

— Разумеется. Праздник отложен до ноября. (Юрий Голышак, Александр Кружков)

Полностью интервью Кавазашвили

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