Газизов: «Факел» - сильная команда, но как она прошла лицензирование – для меня секрет»

Газизов ответил на вопрос о том, что «Уфа» может занять место «Факела» в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, что клуб может занять место воронежского «Факела» в РПЛ.

«Каверзный вопрос. 19 мая у нас было собрание РПЛ, где присутствовал Митрофанов. На этой встрече лично я задал вопрос о лицензии для РПЛ. Мне сказали, что 5 клубов имеют. Я вообще не рассчитывал, что «Факел» есть. Эта команда победила по спортивному принципу, сильная команда. Но как она прошла лицензирование - для меня секрет. Что произошло за несколько дней? Я не знаю. Это вопросы не ко мне, а к руководству РФС. Будем ждать ответа, дальше посмотрим», - сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела в ФНЛ-1, проиграв «Оренбургу» в стыковых матчах. «Факел» занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.

Ранее председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Уфа» может занять место «Факела» в случае, если команда не выполнит условия лицензирования для выступления в РПЛ.