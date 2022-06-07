Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 12:35

Газизов: «Факел» - сильная команда, но как она прошла лицензирование – для меня секрет»

Газизов ответил на вопрос о том, что «Уфа» может занять место «Факела» в РПЛ
Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос о том, что клуб может занять место воронежского «Факела» в РПЛ.

«Каверзный вопрос. 19 мая у нас было собрание РПЛ, где присутствовал Митрофанов. На этой встрече лично я задал вопрос о лицензии для РПЛ. Мне сказали, что 5 клубов имеют. Я вообще не рассчитывал, что «Факел» есть. Эта команда победила по спортивному принципу, сильная команда. Но как она прошла лицензирование - для меня секрет. Что произошло за несколько дней? Я не знаю. Это вопросы не ко мне, а к руководству РФС. Будем ждать ответа, дальше посмотрим», - сказал Газизов.

По итогам сезона-2021/22 «Уфа» вылетела в ФНЛ-1, проиграв «Оренбургу» в стыковых матчах. «Факел» занял вторую строчку в ФНЛ-1 и вышел в РПЛ.

Ранее председатель комиссии по лицензированию РФС Максим Митрофанов рассказал, что «Уфа» может занять место «Факела» в случае, если команда не выполнит условия лицензирования для выступления в РПЛ.

РПЛ
ФНЛ
ФК Уфа
ФК Факел (Воронеж)
Шамиль Газизов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Волков снес суринамского нокаутера в первом раунде главного боя шоу UFC
У «Уфы» и «Рубина» есть шанс избежать вылета в ФНЛ? В РФС раскрыли, у каких клубов РПЛ проблемы с лицензированием
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Газизов: «Уфа» может сменить название, глава республики в курсе»

Суперкубок в Питере даст прибыль в 90 миллионов. Нижний в полтора раза меньше
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости