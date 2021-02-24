Промес попрощался с «Аяксом»: «Ухожу, но навсегда остаюсь болельщиком»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес подтвердил, что переходит в московский «Спартак». 24 февраля YouTube-канал голландского клуба выпустил ролик, в котором футболист попрощался с командой и фанатами.

«Ухожу, но навсегда остаюсь болельщиком», — заявил Промес.

«Спартак» выплатит за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро, с учетом различных бонусов сумма может возрасти до 11 млн.

В скором времени Промес вылетает в Россию, где пройдет медобследование.

Промес играл за «Спартак» с 2014 по 2018 год, выиграл в составе команды чемпионат и Суперкубоу России, признавался лучшим футболистом России. Затем он перешел в испанскую «Севилью», а оттуда — в «Аякс».