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Самедов — о возвращении Промеса: «В одну реку входят дважды. Это усиление»

16:35
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«В одну реку входят дважды. Я не следил за Промесом в Голландии, но это большой футболист. Возвращение Квинси — хорошее усиление для нашего чемпионата», — сказал Самедов «СЭ»

Сегодня, 24 февраля, «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

(Владислав Флегонтов)

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