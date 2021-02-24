Самедов — о возвращении Промеса: «В одну реку входят дважды. Это усиление»
16:35
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказался о возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.
«В одну реку входят дважды. Я не следил за Промесом в Голландии, но это большой футболист. Возвращение Квинси — хорошее усиление для нашего чемпионата», — сказал Самедов «СЭ»
Сегодня, 24 февраля, «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.
(Владислав Флегонтов)
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