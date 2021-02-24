Мостовой считает, что Промес в любом состоянии будет лучшим в «Спартаке»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал «СЭ» новость о возвращении Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Промес — игрок атакующий, а в атакующей линии у нас Ларссон, Понсе и Хендрикс, но он недавно пришел. Рошу только заявили, но было бы смешно, если б его отзаявили, хотя это тоже возможно. Скорей всего, он и кандидат. Или есть другой вариант, может, мы не знаем, а «Спартак» уже нашел команду для кого-то из легионеров», — сказал Мостовой «СЭ».

Мостовой также добавил, что Промес в любом состоянии будет одним из лучших в «Спартаке».

«Наш чемпионат для этого и создан, чтобы люди могли по 4-5 раз возвращаться и быть лучшим. Плюс, он остался в памяти у большой армии болельщиков, которые его обожали. Промес понимает, куда он возвращается: у нас он звезда. Единственное, что смущает, это тренер, который все время чудит: то уходит, то устал, ужас. Не понятно, под кого команду делают. В принципе, «Спартак» уже много раз показывал непонятные истории. Будем в очередной раз наблюдать», — добавил Мостовой.

Ранее, 24 февраля, «Аякс» официально объявил о продаже Квинси Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

(Екатерина Звенигородская)