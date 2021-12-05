Промес поблагодарил болельщиков после победы «Спартака» над «Ахматом»
Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу над «Ахматом» (2:1) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.
«Большая победа в сложном матче, — написал Промес в Instagram. — Спасибо за поддержку».
Напомним, что гол 29-летнего нидерландца на 87-й минуте встречи принес москвичам победу над грозненцами. В нынешнем сезоне нападающий забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу в 17 матчах.
После 17 туров РПЛ «Спартак» набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 24 очками располагается на седьмой позиции.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю