Промес передал чемпионскую маску в зал славы «Спартака»

Форвард «Спартака» Квинси Промес передал свою маску в клубный зал славы, сообщается на официальном сайте красно-белых.

Маску, в которой голландец праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона, передал болельщик «Спартака» Дмитрий Сергеев.

«Матч с «Тереком» был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою, — сказал Промес. — Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось. Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей «Спартака» пополнится новыми экспонатами».

В конце февраля Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Его контракт рассчитан на 3,5 года.