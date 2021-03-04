Промес передал чемпионскую маску в зал славы «Спартака»
Форвард «Спартака» Квинси Промес передал свою маску в клубный зал славы, сообщается на официальном сайте красно-белых.
Маску, в которой голландец праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона, передал болельщик «Спартака» Дмитрий Сергеев.
«Матч с «Тереком» был особенным, поэтому я разработал специальный план. Купил маску и перед игрой во время разминки передал ее болбою, — сказал Промес. — Мы договорились, что если я забью в первом тайме, то подбегу к нему. Однако до перерыва отличиться не получилось. Тогда я сказал мальчику перейти за другие ворота. К счастью, во второй половине повод надеть маску настал! Теперь это история. Надеюсь, уже скоро музей «Спартака» пополнится новыми экспонатами».
В конце февраля Промес вернулся в «Спартак» из «Аякса». Его контракт рассчитан на 3,5 года.
Чемпионская маска Промеса — теперь в Зале Славы «Спартака» ?— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) March 4, 2021
Да, та самая, в которой голландец праздновал свой гол в ворота «Терека» в последнем домашнем матче чемпионского сезона! ??
Квинси с радостью посетил церемонию передачи и рассказал историю этой маски ? pic.twitter.com/JIYfFgUrMK
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2021-03-04-chempionskaya_maska_promesa__v_zale_slavy_spartaka/
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