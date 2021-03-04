В «Спартаке» прокомментировали ситуацию с контрактом Бакаева

Спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов прокомментировал ситуацию с контрактом полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Проблемы здесь мы не видим. Зелимхан — наш игрок, который ярко играл полтора сезона назад. Клуб и Тедеско верят в футболиста, его не хотели никуда продавать, чтобы не усиливать конкурентов. В планах на лето стояло начать переговоры по контракту. Сейчас нам важно, чтобы он снова вернул свою лучшую игру. Мы хотим, чтобы он играл у нас долгое время. Все остальное — технические детали, мы их решим. Другие клубы могут его переманить? Он же наш воспитанник! Бакаев говорил, что хочет играть только в «Спартаке». Если мы предложим ему те же деньги, что и конкуренты, он уйдет?

Что касается варианта с «Динамо», Бакаев очень переживает относительно своего участия в матчах сборной на Евро. Мы заверили его, что готовы помогать. А объявить цену — нормальная практика даже для лучших звезд футбола. Часто это астрономические суммы, чтобы показать значимость игрока либо сорвать большой куш», — приводит слова Попова «Чемпионат».

В сезоне-2020/21 Бакаев провел 22 матча за «Спартак», на его счету 1 гол и 7 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего россиянина в 7,5 миллиона евро. Его контракт истекает летом 2022 года.