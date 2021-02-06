Промес ответил Джикии, который ждет возвращения форварда в «Спартак»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес отреагировал на комментарий капитана «Спартака» Георгия Джикии под постом на странице красно-белых в Instagram.

Российский футболист под одной из публикаций задал актуальный вопрос: «Хватит показывать ерунду, где Промес?». На что голландец отправил два эмодзи — глаза и огонь. Что имел ввиду Промес, можно только догадываться.

Переписка Промеса и Джикии. Фото Instagram

Пока переговоры о возвращении нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» задерживаются.

1 февраля директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Форвард выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.