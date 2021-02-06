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«Спартак» презентовал Хендриксу колоритный подарок на день рождения

12:37
Йоррит Хендрикс с подарком. Фото ФК «Спартак»
Йоррит Хендрикс с подарком. Фото ФК «Спартак»
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Пресс-служба «Спартака» в Twitter опубликовала фото полузащитника красно-белых Йоррита Хендрикса, который сегодня 6 февраля празднует день рождения.

В качестве подарка голландский футболист получил матрешку после того, как в клубе узнали, что у Хендрикса дома есть полка, где он хранит сувениры со всего мира. По словам пресс-службы москвичей, полузащитник пообещал поставить ее на самое видное место.

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021 года. Футболист подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.

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