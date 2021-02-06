«Спартак» презентовал Хендриксу колоритный подарок на день рождения

Пресс-служба «Спартака» в Twitter опубликовала фото полузащитника красно-белых Йоррита Хендрикса, который сегодня 6 февраля празднует день рождения.

В качестве подарка голландский футболист получил матрешку после того, как в клубе узнали, что у Хендрикса дома есть полка, где он хранит сувениры со всего мира. По словам пресс-службы москвичей, полузащитник пообещал поставить ее на самое видное место.

Подарили Йорриту матрёшку на день рождения! ?



Оказывается, у нашего полузащитника дома есть полка сувениров со всего мира ?



И он уже сказал, что поставит нашу матрёшку на самое видное место! ? pic.twitter.com/RR1ANrgECY — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 6, 2021

Хендрикс перешел в «Спартак» из ПСВ в январе 2021 года. Футболист подписал контракт с московским клубом на 3,5 года.