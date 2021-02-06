«Отношения с Это'О у него не сложились». Почему Красножана в 2012 году уволили из «Анжи» до первой официальной игры

Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер к 10-летию покупки «Анжи» Сулейманом Керимовым подготовил большой материал, восстанавливающий картину тех событий. Одним из его фрагментов стало странное назначение и увольнение главного тренера Юрия Красножана в течение менее чем двух месяцев — с конца декабря 2011-го по середину февраля 2012 года. Собеседники Рабинера объясняют, что тогда произошло.

«Эта странная история началась с того, что гендиректором вместо Чистякова (отправленного как бы на повышение вице-президентом) был назначен мало кому известный Алан Созиев. К тому моменту полным ходом шли переговоры Германа Ткаченко с Гусом Хиддинком, о чем позже, уже придя в «Анжи», расскажет и сам голландец. И вдруг все свернулось, а Созиев пролоббировал перед Керимовым кандидатуру Красножана.

...После второго сбора в Кампоаморе из «Анжи» уволили сперва Созиева, а потом и Красножана. Это уже показало, что Керимов мечется между разными советниками, которые нашептывают ему прямо противоположные вещи. Классическая история большого босса, который принимает решение в зависимости от того, кто из подчиненных окажется в его кабинете последним. А в разные периоды «ближе к телу» оказываются разные люди. Никто из них, естественно, в открытую так не формулирует, но вся логика событий подталкивает именно к такому выводу.

Еще в декабре стало очевидно, что решение назначить Созиева и Красножана было принято вопреки мнению Ткаченко. Он говорит:

— Это была ошибка. Наша общая ошибка. Во всех отношениях. После отставки Гаджи я начал переговоры с Хиддинком. Но в 20-х числах декабря «Анжи» дал контракт Красножану. Однако уже в середине февраля пришлось реагировать, когда вся команда, 11 человек основы, не хотела продолжения. Красножан был привлекательным российским тренером. Просто он не подходил той команде. Так бывает.

У Гаджи Гаджиева иное мнение:

— Считаю, что этот тренер заслуживал того, чтобы ему дали возможность отработать мало-мальски значительный период, чтобы окончательно сказать — может он или нет. Зачем вы пригласили тренера, если даже не даете ему подготовить команду и вывести ее на поле? Такое может произойти только в экстремальной ситуации. Либо в случае какой-то внутренней борьбы.

Гендиректор «Анжи» в 2011 году Герман Чистяков вспоминает:

— По мне, сразу было очевидно, что назначение Красножана — большая ошибка. Он явно не соответствовал амбициям команды, и уже на сборах было ясно, что с коллективом они не стыкуются. Те самые звезды, которые до того не были замечены ни в капризах, ни в игнорировании тренировочного процесса, начали подавать прямые сигналы, что с подобным они не сталкивались и сталкиваться не хотят. Может, потом и притерлись бы. Но тут все воспалилось слишком быстро.

Это'О, поскольку был капитаном и более чем титулованным игроком, задавал главному тренеру вопросы. У него была своя картина мира, он играл в больших клубах с серьезными тренерами. Никогда прежде не виданный им объем работы со штангой, содержание тренировок на поле — все это он хотел понять, во всем разобраться.

— Гаджиев ему всегда объяснял, и они нашли общий язык.

— Здесь же тренер жил в такой парадигме: он знает лучше, что делать. И объяснять был готов не всегда. Тут и появилась почва для конфликта, до которого мы доводить не хотели. Ситуация показалась нам очень токсичной, и, если бы мы тянули до возобновления сезона, могла вылиться в катастрофу. Спасибо акционеру, который умел слушать логические доводы и аргументы, — и он принял решение оперативно расстаться. Да, внешне все выглядело странно, но футбол — живая субстанция.

По Созиеву же у меня вообще осталось впечатление, что этот человек немножко не в ладах с собой по психологической части, и для меня было полной загадкой, как он собирается руководить таким большим клубом, — продолжает Чистяков. — Его подходы доводили до того, что игроки напрямую обращались к Сулейману с просьбой объяснить, что вообще происходит.

Еще один любопытный нюанс от Гордеева:

— Вместе с Красножаном в команду пришел доктор педагогических наук Борис Чирва. Игроки впервые увидели его на поле с кипой тетрадей и попросили: если он — методист, то пусть сидит на трибуне и конспектирует; если же тренер, то пусть откладывает свои записи и начинает участвовать в рабочем процессе. Футболисты должны понимать, кто ими руководит. С тех пор записями Чирва занимался на трибунах, а на поле выходил без конспектов.

Когда Красножана убрали, я очень переживал. Видно было, что он сильный тренер, качественный специалист. И для меня стало шоком, что за пару сборов можно отправить человека домой, не дав ему себя проявить ни в одной официальной игре. Наверняка случился конфликт интересов, и Анатольевич просто стал заложником ситуации.

Дело тут точно не в квалификации Красножана. Да, нам внутри команды было заметно, что отношения с Это'О у них не сложились. Он говорил, что много чего повидал, навыигрывал и поэтому будет тренироваться по отдельной программе. Но мне казалось, что это следствие накопившихся проблем, а не их причина. Если бы у тренера была общая поддержка, в том числе от руководства, то ситуацию, уверен, удалось бы разрулить.

Полностью вторая часть исследования Рабинера