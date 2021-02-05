РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Хватит показывать ерунду, где Промес?» Джикия ждет возвращения голландца в «Спартак»

22:28
Георгий Джикия и Квинси Промес (справа). Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Квинси Промес (справа). Фото ФК «Спартак»
Теги:

«Спартак» выложил в социальных сетях видео, как капитан команды Георгий Джикия закручивает мяч в ворота с отрицательного угла.

«Мастерскии? удар от кэпа», — гласит подпись к посту.

Джикия отметился в комментариях и зада актуальный вопрос: «Хватит показывать ерунду, где Промес?»

Пока переговоры о возвращении нападающего Квинси Промеса из «Аякса» в «Спартак» задерживаются.

1 февраля директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о договоренности с «Аяксом» по переходу 29-летнего голландца.

В текущем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу.

Форвард выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир