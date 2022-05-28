Ваноли объяснил свою фразу про возвращение Дзюбы в «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли дал подробный комментарий по поводу своего раннего заявления о том, что он был бы не против видеть в московском клубе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.

«Моя фраза про Дзюбу? Я хотел бы уточнить. Я говорил не о Дзюбе, а о том, чтобы мне хотелось иметь третьего сильного нападающего. Это относилось в принципе к третьему сильному нападающему», — сказал Ваноли «СЭ».

Дзюба является воспитанником «Спартака» и выступал за московский клуб с 2006 по 2015 год. Перейдя в «Зенит» в 2007 году на правах свободного агента, Дзюба выиграл четыре чемпионата страны, два Кубка России и четыре Суперкубка России. При этом сразу же после трансфера болельщики «Спартака» поменяли отношение к игроку на крайне негативное.