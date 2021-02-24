«Все нервы вымотали!» Болельщики «Спартака» радуются возвращению Промеса

Форвард «Аякса» Квинси Промес после долгих переговоров возвращается в московский «Спартак». Голландский клуб объявил о трансфере 29-летнего игрока на официальном сайте.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе столичной команды он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, а также лучшим бомбардиром премьер-лиги сезона-2017/18.

Болельщики красно-белых с большой радостью восприняли новость о возвращении своего любимца.

Константин Платонов: «Антоха! Добро пожаловать домой!»

П_о_в_а_р: «Добро пожаловать в команду. Удачи, главное без травм»

Guti: «Наконец-то! Антоха, ты дома!»

Vladimir Samsonov: «ТОП уровень! Браво!»

Artem Klimov: «Все нервы вымотали! Но все равно молодцы».

Larypront: «Проскочила слеза, когда он уходил, при его возвращении снова слезы».

А жизнь то налаживается. Клюшки в плей-оффе, Промес в самолёте ??? — AK110783 (@ak110783) February 24, 2021 Помню, когда Промес ушел, многие негодовали, что Спартак не организовал проводов, никакой подобной церемонии. Выходит, и не нужно было. Не прощались. — Андрей Сенченко (@ASenchenko11) February 24, 2021

Но были и те, кто сомневается в целесообразности этой сделки. Красно-белые заплатят за полноценный трансфер голландца 8,5 миллиона евро. Сумма с учетом бонусов может вырасти до 11 миллионов.

fedor_zhivaev: «Будет очень смешно, если не заиграет в итоге».

fso_unost_kchr: «Чему радоваться, он выторговал себе большой куш, а теперь болдеть будет в России».

SP2: «В «Химки» в аренду к весне уйдет».

В декабре 2020 года голландские СМИ сообщили о задержании Промеса после нападения с ножом на своего родственника во время семейной вечеринки. Позже пострадавший мужчина сообщил о случившемся в местную полицию, после чего в отношении футболиста началось расследование.

Промеса арестовали 13 декабря, предъявив официальные обвинения в нападении. Через несколько дней 29-летнего футболиста освободили из-под стражи, но не сняли с него статус подозреваемого.