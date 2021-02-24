Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Возвращение Промеса — это усиление для «Спартака», он поможет команде, — сказал Комбаров «СЭ». — Нет, я ему еще не писал, только вот узнал информацию. Я не считаю, что Квинси растерял свои качества. У нас несильно изменился чемпионат с того времени, как он ушел, поэтому Промес должен оставаться топом».

Сегодня, 24 февраля, «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.

(Владислав Флегонтов)