Комбаров — о возвращении Промеса: «Квинси должен оставаться топом»
16:18
Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.
«Возвращение Промеса — это усиление для «Спартака», он поможет команде, — сказал Комбаров «СЭ». — Нет, я ему еще не писал, только вот узнал информацию. Я не считаю, что Квинси растерял свои качества. У нас несильно изменился чемпионат с того времени, как он ушел, поэтому Промес должен оставаться топом».
Сегодня, 24 февраля, «Аякс» официально объявил о продаже Промеса в «Спартак» за 8,5 млн евро с возможностью увеличения суммы трансфера до 11 млн евро. Голландский футболист в текущем сезоне провел 19 матчей в составе «Аякса» и забил 6 мячей.
(Владислав Флегонтов)
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Квинси Промес — снова в «Спартаке». Сделает красиво?
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