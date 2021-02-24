Губерниев отреагировал на переход Промеса в «Спартак»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак».

«Безусловно, это станет усилением для лиги. Не пригодился в Европе, может быть, пригодится у нас. Это показывает всю «силу» нашего футбола. Нужно растить своих футболистов и менять структуру управления, а не покупать легионеров. Результата у «Спартака» нет. Сколько команд у нас сейчас играет в Европе? Может, «Спартак» среди них есть?».

Губерниев также отметил, что Промес уже не нужен «Аяксу».

«Он уже один раз играл в «Спартаке». Разве с тех пор он стал сильнее? Может быть, у него сейчас рассвет карьеры? Был бы он полезным игроком, его бы не отдавали в «Спартак». Он просто там не нужен, вот и все», — добавил Губерниев.

Сегодня, 24 февраля, официально было объявлено о переходе 29-летнего нападающего из «Аякса» в «Спартак». В период с 2014 по 2018 Промес провел за «Спартак» 135 матчей, в которых забил 66 голов и отдал 33 голевых паса.

(Владимир Пушкарев)