В понедельник возобновился процесс над нападающим "Зенита" Александром Кокориным, его братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и детским тренером Александром Протасовицким.

Подсудимые обвиняются в участии в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

В суде начались прения: прокурор Светлана Тарасова заявила, что у компании Кокорина и Мамаева был предварительный сговор.

– Показания того, что у подсудимых не было предварительного сговора, полностью опровергаются материалами уголовного дела, – сказала прокурор. – То есть побуждение хулиганских действий у них возникли еще у клуба "Эгоист", они хотели показать свое превосходство над другими лицами.

Это было совместное, согласованного нападение на другого человека. Это ясно свидетельствует о совершении хулиганских действий по предварительному сговору. Вы заметили, что каждому свидетелю защитой задавался вопрос о том, слышали они сговор или нет. В своей практике я такие бессмысленные вопросы не слышала ни разу! Для данной квалификации не было смысла, слышали они сговор или нет. (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: прокурор идет в атаку. Live!