В Пресненском суде в ходе слушания дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева начали просматривать видео драк.

Прокурор попросил включить видео из "Кофемании". Оно длится час пятьдесят минут, но идет без звука. Целиком в ходе заседания просматривать не будут. Начали с момента, когда свидетель Бобкова сидит на коленях у Кокорина.

Прокурор: "Смотрите! Кокорин-старший положил ноги на стол".

Александр Кокорин: "Сажайте за это!"

Барик смотрит на видео: "Движения, показывающие половой акт, не наблюдаю"

Прилипко ему отвечает: "Вы ничего не понимаете! А вот госпожа прокурор много знает". (Дмитрий Зеленов)

На суде Кокорина и Мамаева изучают видео двух драк. Live!