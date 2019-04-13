15:42 | Футбол — РПЛ

Проклятье пенальтистов "Уфы" продолжается

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Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль не сумел переиграть с 11-метровой отметки голкипера "Енисея" Юрия Нестеренко и продлил фантастическую серию неудач своего клуба. Дело в том, что уфимские пенальтисты смазали шесть подряд попыток в матчах чемпионата России. В последний раз клуб из Башкирии наказал соперника за нарушение в штрафной площади 26 августа 2016 года, когда командой руководил Виктор Гончаренко. В тот день Силвестр Игбун забил единственный гол в ворота "Крыльев Советов".

Последние шесть пенальти "Уфы" в чемпионате России

Дата

Пенальтист

Матч

Вратарь

Исход

05.11.2016

Силвестр Игбун

Рубин (д) – 2:3

Сергей Рыжиков

Вратарь

25.11.2016

Ондржей Ванек

Оренбург (д) – 1:0

Александр Гутов

Вратарь

09.04.2017

Кехинде Фатаи

Спартак (д) – 1:3

Артем Ребров

Вратарь

21.04.2017

Иван Пауревич

ЦСКА (д) – 0:2

Игорь Акинфеев

Вратарь

30.07.2018

Силвестр Игбун

Локомотив (д) – 0:0

Гильерме

Вратарь

13.04.2019

Оливье Тилль

Енисей (г) – 0:0

Юрий Нестеренко

Вратарь

В этом чемпионате проклятие пенальтистов распространяется и на соперников "Уфы". Реализация пенальти в матчах с ее участие составляет 0 процентов – ни одного точного удара из четырех. Александр Беленов справился с ударами с 11-метровой отметки в исполнении оренбуржца Поповича и махачкалинца Кулика.

Пенальти в матчах "Уфы" в чемпионате-2018/19

Дата

Матч

Пенальтист

Вратарь

Исход

30.07.2018

Уфа – Локомотив – 0:0

Силвестр Игбун Уфа

Гильерме

Вратарь

24.11.2018

Оренбург – Уфа – 1:0

Денис Попович Оренбург

Александр Беленов

Вратарь

01.12.2018

Анжи – Уфа

Владислав Кулик Анжи

Александр Беленов

Вратарь

13.04.2019

Енисей – Уфа – 0:0

Оливье Тилль Уфа

Юрий Нестеренко

Вратарь

"Енисей", практически безнадежно отстающий от спасительного 14-го места, во встрече с "Уфой" упрочил лидерство в одной из самых малопрестижных номинаций – пенальти, полученным в свои ворота. Красноярцы сфолили в своей штрафной восемь раз и только однажды не позволили соперникам себя за нарушение наказать.

Клубы, в ворота которых назначено больше всего пенальти

Клуб

Матчи

Пенальти

Забитые

Енисей

23

8

7

Анжи

22

6

5

Оренбург

22

5

2

Спартак

22

4

2

Рубин

23

4

4

В этом же матче произошло еще одно значимое событие. Вратарь "Уфы" Александр Беленов провел 76-й сухой матч в чемпионатах России и вышел по этому показателю на девятое место, обогнав Андрея Саморукова. Из действующих голкиперов он уступает только Игорю Акинфееву, Сергею Рыжикову и Гильерме, а из тех, кто никогда не выигрывал чемпионат страны, только Роману Березовскому.

Лидеры по сухим матчам в чемпионатах России

Вратарь

Клубы

Матчи

Сухие матчи

Игорь Акинфеев

ЦСКА

420

197

Сергей Овчинников

Локомотив, Динамо

290

129

Сергей Рыжиков

Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов

308

124

Вячеслва Малафеев

Зенит

328

121

Александр Филимонов

Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал

312

118

Роман Березовский

Зенит, Торпедо, Динамо, Химки

313

103

Гильерме

Локомотив

227

90

Владимир Габулов

Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал

300

87

Александр Беленов

Спартак, Кубань, Анжи, Уфа

223

76

Андрей Саморуков

Текстильщик, Ротор, Уралан, Динамо, Сатурн

205

75

(Кирилл Бурдаков)

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