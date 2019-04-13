Проклятье пенальтистов "Уфы" продолжается

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль не сумел переиграть с 11-метровой отметки голкипера "Енисея" Юрия Нестеренко и продлил фантастическую серию неудач своего клуба. Дело в том, что уфимские пенальтисты смазали шесть подряд попыток в матчах чемпионата России. В последний раз клуб из Башкирии наказал соперника за нарушение в штрафной площади 26 августа 2016 года, когда командой руководил Виктор Гончаренко. В тот день Силвестр Игбун забил единственный гол в ворота "Крыльев Советов".

Последние шесть пенальти "Уфы" в чемпионате России

Дата Пенальтист Матч Вратарь Исход 05.11.2016 Силвестр Игбун Рубин (д) – 2:3 Сергей Рыжиков Вратарь 25.11.2016 Ондржей Ванек Оренбург (д) – 1:0 Александр Гутов Вратарь 09.04.2017 Кехинде Фатаи Спартак (д) – 1:3 Артем Ребров Вратарь 21.04.2017 Иван Пауревич ЦСКА (д) – 0:2 Игорь Акинфеев Вратарь 30.07.2018 Силвестр Игбун Локомотив (д) – 0:0 Гильерме Вратарь 13.04.2019 Оливье Тилль Енисей (г) – 0:0 Юрий Нестеренко Вратарь

В этом чемпионате проклятие пенальтистов распространяется и на соперников "Уфы". Реализация пенальти в матчах с ее участие составляет 0 процентов – ни одного точного удара из четырех. Александр Беленов справился с ударами с 11-метровой отметки в исполнении оренбуржца Поповича и махачкалинца Кулика.

Пенальти в матчах "Уфы" в чемпионате-2018/19

Дата Матч Пенальтист Вратарь Исход 30.07.2018 Уфа – Локомотив – 0:0 Силвестр Игбун Уфа Гильерме Вратарь 24.11.2018 Оренбург – Уфа – 1:0 Денис Попович Оренбург Александр Беленов Вратарь 01.12.2018 Анжи – Уфа Владислав Кулик Анжи Александр Беленов Вратарь 13.04.2019 Енисей – Уфа – 0:0 Оливье Тилль Уфа Юрий Нестеренко Вратарь

"Енисей", практически безнадежно отстающий от спасительного 14-го места, во встрече с "Уфой" упрочил лидерство в одной из самых малопрестижных номинаций – пенальти, полученным в свои ворота. Красноярцы сфолили в своей штрафной восемь раз и только однажды не позволили соперникам себя за нарушение наказать.

Клубы, в ворота которых назначено больше всего пенальти

Клуб Матчи Пенальти Забитые Енисей 23 8 7 Анжи 22 6 5 Оренбург 22 5 2 Спартак 22 4 2 Рубин 23 4 4

В этом же матче произошло еще одно значимое событие. Вратарь "Уфы" Александр Беленов провел 76-й сухой матч в чемпионатах России и вышел по этому показателю на девятое место, обогнав Андрея Саморукова. Из действующих голкиперов он уступает только Игорю Акинфееву, Сергею Рыжикову и Гильерме, а из тех, кто никогда не выигрывал чемпионат страны, только Роману Березовскому.

Лидеры по сухим матчам в чемпионатах России

Вратарь Клубы Матчи Сухие матчи Игорь Акинфеев ЦСКА 420 197 Сергей Овчинников Локомотив, Динамо 290 129 Сергей Рыжиков Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов 308 124 Вячеслва Малафеев Зенит 328 121 Александр Филимонов Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал 312 118 Роман Березовский Зенит, Торпедо, Динамо, Химки 313 103 Гильерме Локомотив 227 90 Владимир Габулов Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал 300 87 Александр Беленов Спартак, Кубань, Анжи, Уфа 223 76 Андрей Саморуков Текстильщик, Ротор, Уралан, Динамо, Сатурн 205 75

(Кирилл Бурдаков)