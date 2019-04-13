Проклятье пенальтистов "Уфы" продолжается

Полузащитник "Уфы" Оливье Тилль не сумел переиграть с 11-метровой отметки голкипера "Енисея" Юрия Нестеренко и продлил фантастическую серию неудач своего клуба. Дело в том, что уфимские пенальтисты смазали шесть подряд попыток в матчах чемпионата России. В последний раз клуб из Башкирии наказал соперника за нарушение в штрафной площади 26 августа 2016 года, когда командой руководил Виктор Гончаренко. В тот день Силвестр Игбун забил единственный гол в ворота "Крыльев Советов".
Последние шесть пенальти "Уфы" в чемпионате России
|
Дата
|
Пенальтист
|
Матч
|
Вратарь
|
Исход
|
05.11.2016
|
Силвестр Игбун
|
Рубин (д) – 2:3
|
Сергей Рыжиков
|
Вратарь
|
25.11.2016
|
Ондржей Ванек
|
Оренбург (д) – 1:0
|
Александр Гутов
|
Вратарь
|
09.04.2017
|
Кехинде Фатаи
|
Спартак (д) – 1:3
|
Артем Ребров
|
Вратарь
|
21.04.2017
|
Иван Пауревич
|
ЦСКА (д) – 0:2
|
Игорь Акинфеев
|
Вратарь
|
30.07.2018
|
Силвестр Игбун
|
Локомотив (д) – 0:0
|
Гильерме
|
Вратарь
|
13.04.2019
|
Оливье Тилль
|
Енисей (г) – 0:0
|
Юрий Нестеренко
|
Вратарь
В этом чемпионате проклятие пенальтистов распространяется и на соперников "Уфы". Реализация пенальти в матчах с ее участие составляет 0 процентов – ни одного точного удара из четырех. Александр Беленов справился с ударами с 11-метровой отметки в исполнении оренбуржца Поповича и махачкалинца Кулика.
Пенальти в матчах "Уфы" в чемпионате-2018/19
|
Дата
|
Матч
|
Пенальтист
|
Вратарь
|
Исход
|
30.07.2018
|
Уфа – Локомотив – 0:0
|
Силвестр Игбун Уфа
|
Гильерме
|
Вратарь
|
24.11.2018
|
Оренбург – Уфа – 1:0
|
Денис Попович Оренбург
|
Александр Беленов
|
Вратарь
|
01.12.2018
|
Анжи – Уфа
|
Владислав Кулик Анжи
|
Александр Беленов
|
Вратарь
|
13.04.2019
|
Енисей – Уфа – 0:0
|
Оливье Тилль Уфа
|
Юрий Нестеренко
|
Вратарь
"Енисей", практически безнадежно отстающий от спасительного 14-го места, во встрече с "Уфой" упрочил лидерство в одной из самых малопрестижных номинаций – пенальти, полученным в свои ворота. Красноярцы сфолили в своей штрафной восемь раз и только однажды не позволили соперникам себя за нарушение наказать.
Клубы, в ворота которых назначено больше всего пенальти
|
Клуб
|
Матчи
|
Пенальти
|
Забитые
|
Енисей
|
23
|
8
|
7
|
Анжи
|
22
|
6
|
5
|
Оренбург
|
22
|
5
|
2
|
Спартак
|
22
|
4
|
2
|
Рубин
|
23
|
4
|
4
В этом же матче произошло еще одно значимое событие. Вратарь "Уфы" Александр Беленов провел 76-й сухой матч в чемпионатах России и вышел по этому показателю на девятое место, обогнав Андрея Саморукова. Из действующих голкиперов он уступает только Игорю Акинфееву, Сергею Рыжикову и Гильерме, а из тех, кто никогда не выигрывал чемпионат страны, только Роману Березовскому.
Лидеры по сухим матчам в чемпионатах России
|
Вратарь
|
Клубы
|
Матчи
|
Сухие матчи
|
Игорь Акинфеев
|
ЦСКА
|
420
|
197
|
Сергей Овчинников
|
Локомотив, Динамо
|
290
|
129
|
Сергей Рыжиков
|
Сатурн, Локомотив, Томь, Рубин, Кр.Советов
|
308
|
124
|
Вячеслва Малафеев
|
Зенит
|
328
|
121
|
Александр Филимонов
|
Факел, Текстильщик, Спартак, Уралан, Торпедо-Металлург, Арсенал
|
312
|
118
|
Роман Березовский
|
Зенит, Торпедо, Динамо, Химки
|
313
|
103
|
Гильерме
|
Локомотив
|
227
|
90
|
Владимир Габулов
|
Динамо, Алания, ЦСКА, Кубань, Амкар, Анжи, Арсенал
|
300
|
87
|
Александр Беленов
|
Спартак, Кубань, Анжи, Уфа
|
223
|
76
|
Андрей Саморуков
|
Текстильщик, Ротор, Уралан, Динамо, Сатурн
|
205
|
75
(Кирилл Бурдаков)