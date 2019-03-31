"Проиграли битву, но не войну". Влашич - о ничьей с "Уфой"

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал поражением ничейный результат в матче 21-го тура премьер-лиги против "Уфы". Армейцы вели со счетом 2:0 по ходу встречи, но пропустили два гола в концовке игры. 21-летний хорват отличился в этом матче.

- Мы проиграли битву, но не войну.. Никогда не сдаваться, - по-русски написал Влашич в своем Инстаграме.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. В следующем туре армейцы сыграют со "Спартаком" на "Открытие Арене".

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