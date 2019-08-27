Новичок «Локомотива», хавбек Жоау Мариу на презентации в качестве игрока москвичей обратился к болельщикам железнодорожников на русском языке.

Ранее стало известно, что аренда 26-летнего португальца рассчитана на один сезон с правом выкупа за 18 миллионов евро.

— Привет, «Локо», — сказал Мариу. — Извиняюсь за задержку. Для меня большая честь присоединиться к «Локомотиву». Буду играть здесь гораздо чаще. Готов помочь команде. Если быть честным, то решение не было сложным. Консультировался с Эдером, это отличная команда. Задача — выиграть чемпионат и здорово выступить в Лиге чемпионов.

Жоау Мариу стал игроком «Локомотива» // «Локомотив» презентовал Жоау Мариу