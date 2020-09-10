«Пришло время сделать этот шаг». Мама Миранчука одобрила переход в «Аталанту»
19:00
Мама полузащитника сборной России Алексея Миранчука Елена поделилась эмоциями от отъезда сына в Италию. Игрок подписал пятилетний контракт с «Аталантой».
— Конечно, это радость. Мы очень долго ждали этого события, — сказала Елена Миранчук в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале. — Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать, а потом сокрушаться об упущенной возможности.
Мы все очень счастливы. Все родные и близкие поддерживают Лешу. Очень рады этому событию.
Конечно, любая мама переживает. Но это слезы больше радости. Думаю, пришло время сделать этот шаг. Идти за мечтой.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=qBxDQ_W_siI&feature=youtu.be&ab_channel=Nobel