«Пришло время сделать этот шаг». Мама Миранчука одобрила переход в «Аталанту»

Мама полузащитника сборной России Алексея Миранчука Елена поделилась эмоциями от отъезда сына в Италию. Игрок подписал пятилетний контракт с «Аталантой».

— Конечно, это радость. Мы очень долго ждали этого события, — сказала Елена Миранчук в интервью журналисту Нобелю Арустамяну на его YouTube-канале. — Лучше попробовать и пожалеть, чем не пробовать, а потом сокрушаться об упущенной возможности.

Мы все очень счастливы. Все родные и близкие поддерживают Лешу. Очень рады этому событию.

Конечно, любая мама переживает. Но это слезы больше радости. Думаю, пришло время сделать этот шаг. Идти за мечтой.