Защитник "Локомотива" Мачей Рыбус после победы над "Ростовом" в матче 21-го тура премьер-лиги (2:1) заявил, что его команда приехала, чтобы добиться положительного результата.

- Тяжелая игра: много борьбы. Мы знали, что здесь будет тяжело, - сказал Рыбус в интервью клубной пресс-службе. - Неудобный соперник, но взяли три очка. Приехали, чтобы побеждать. Мы сделали это, хотя легко не было.

Голевой пас? Надо было – очень важно, что Джефф (Фарфан - Прим. "СЭ") забил победный гол. Надо продолжать играть еще лушче. В концовке коленом принял сильный удар - не смог 20 секунд дышать. Тяжело было, но продолжили играть.

"Локомотив" занимает 2-е место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков.

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