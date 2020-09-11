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«При Сухине такие моменты не проскакивают». Акинфеев — о пенальти в матче с «Локомотивом»

14:50
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Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил игру рукой защитника Георгия Щенникова в концовке матча 29-тура Тинькофф РПЛ-2019/20 против «Локомотива» (1:2).

В последствии был назначен пенальти на 90+2 минуте, и железнодорожники победили благодаря голу Алексея Миранчука.

«Что происходило в раздевалке? Да ничего, все понимали, что Щенников ошибся, сам Георгий был подавлен, убит, это дело случая, — сказал Акинфеев в эфире программы «Коммент. Шоу». - Когда я поймал мяч в моменте, то сразу понял, что пойдут смотреть ВАР. Не обидится на меня Сухина (начальник команды в «Локомотиве», бывший арбитр. — Прим. «СЭ») — при нем такие моменты не проскакивают. В ту сторону ВАР могут и не посмотреть, а в нашу — всегда. Так и случилось».

Дополнительная информация:

https://youtu.be/XizwKGC1xVk

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