Президент «Янг Африканс» заявил, что клуб не получал предложения от «Зенита» по Диарра

Президент танзанийского клуба «Янг Африканс» Энг Херси Саид-Янга заявил, что переговоры с «Зенитом» по вратарю сборной Мали Джиджи Диарра зашли в тупик.

«Мы так и не получили предложений ни от «Зенита», ни от других клубов, которые проявляли интерес к Джиджи Диарра. Игрок остается в нашем клубе, но если будет выгодное для нас и футболиста предложение, то мы обязательно его рассмотрим. Пока никакой конкретики нет», — приводит слова Саид-Янга Sport24.

26-летний Диарра провел 25 матчей за «Янг Африканс» и в 13 играх оставил ворота сухими. Портал Transfermarkt оценивает стоимость малийца в 200 тысяч евро.